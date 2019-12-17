"Не надо поспешных решений" - заявили депутаты и приняли во втором чтении скандальные поправки о незарегистрированных лекарствах

Госдума приняла во втором чтении поправки в закон "Об обращении лекарственных средств". Окончательно принять документ нижняя палата парламента собирается 18 декабря. Утвердить решение депутатам не помешал даже митинг, который в момент пленарного заседания проходил у стен Госдумы, передает корреспондент Накануне.RU.

"Вопрос (о взаимозаменяемости лекарств и о незарегистрированных лекарствах – прим. ред.) очень политизирован в СМИ. Принимаемые поправки определяют юридическое положение незарегистрированных лекарственных средств", - заявил член комитета ГД по охране здоровья Александр Петров, и тут же добавил: "У стен Госдумы сейчас идет митинг по поводу этого законопроекта, поэтому не надо поспешных решений".

Законопроектом предусмотрено право правительства РФ устанавливать правила и особенности определения взаимозаменяемости препаратов. Проектом закона уточняется понятие "взаимозаменяемые лекарственные препараты" по ряду параметров и понятийный аппарат, который станет единообразным. Кроме того, законопроектом определяется, по какой формуле будет определяться цена по госзакупкам у взаимозаменяемых лекарственных препаратов.

Предлагаемый к принятию документ много критиковали. Например, в письме-отзыве Ассоциации международных фармацевтических производителей (AIPM) говорится: "Законопроект предлагает введение избыточных административных инструментов регулирования с риском снижения доступности жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов".