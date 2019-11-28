14 Сентября 2020
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Политика В России
аптека лекарства (2016) | Фото:

Обязательная сертификация лекарств отменена в России

Кабмин России отменил обязательную сертификацию лекарств.

Теперь производители медицинских препаратов будут предоставлять данные Росздравнадзору, который будет выдавать разрешения с учётом заключения о соответствии серии требованиям, установленным при государственной регистрации лекарственного препарата.

Изменения в законодательстве создадут эффективный механизм "выпускного" контроля лекарственных средств, которые поступают в гражданский оборот.

Изменения вступят в силу с 29 ноября 2019 года, сообщает RT.

Как сообщалось ранее, сеть аптек "Самсон-фарма" и МТС-банк первыми в России запустили услугу экспресс-кредитования лекарств в аптеках.

Покупателям предлагается до 300 тысяч рублей на срок до года по ставке 23% годовых.

Услуга рассчитана на людей, которым немедленно нужны дорогие препараты от 500 рублей и дороже, объяснили в "Самсон-фарме". В обороте сети на них приходится больше 25%. За счет этого сервиса сеть рассчитывает нарастить поток клиентов и выручку до 10%.

В МТС-банке уточнили, что пока pos-кредитование доступно в нескольких аптеках сети.

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Обязательная сертификация лекарств отменена в России

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Теги: лекарства, сертификация



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