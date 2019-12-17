Депутат Госдумы назвала видеоролик Nakanune.RU с ее выступлением политической провокацией

Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева (ЕР) назвала политической провокацией видеозапись, на которой она сравнила малоимущих россиян с уголовниками.

Отметим, Накануне.RU первыми опубликовали ее выступление на заседании думского комитета, где обсуждался вопрос о введении прогрессивной шкалы НДФЛ.

Гусева утверждала, что "ни одна страна в мире" так не финансирует социальные нужды граждан, как Россия.

"Эти люди могли ни одного дня не работать, сидеть в тюрьме, где их охраняли, кормили, - заявила она. - Потом вышел из тюрьмы - и давай еще здесь ему дадим полную возможность не платить налоги".

Гусева прокомментировала свое выступление. По ее словам, видеоролик начал распространяться "ровно в тот день", когда она потребовала от "Почты России" и энергетиков навести порядок с тарифами в Волгоградской области.

В комментарии РИА Новости парламентарий заявила, что политические оппоненты вырвали ее слова из контекста. Гусева также подчеркнула, что выросла в обычной семье и не обидит простого человека.