В Свердловской музкомедии назначен новый руководитель

В Свердловском государственном академическом театре музыкальной комедии назначен новый руководитель.

Прежний гендиректор Михаил Сафронов скончался в минувший четверг. Он находился в командировке в Москве и умер в гостинице.

Как сообщили Накануне.RU в театре, временно исполняющим обязанности генерального директора Свердловской музкомедии назначена Галина Безуглова. Она работает в театре с 1980 года, а с 2010 года была заместителем гендиректора по экономике и финансам.

Прощание с Михаилом Сафроновым состоялось 15 декабря. Его похоронили на Широкореченском кладбище.