28 Сентября 2020
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скорая помощь (2019) | Фото:Накануне.RU

Гендиректор Свердловского театра музыкальной комедии скончался в Москве

В Москве скончался генеральный директор Свердловского театра музыкальной комедии Михаил Сафронов.

Известно, что руководитель находился в командировке в столице и несколько часов назад умер в гостинице. Планировалось, что сегодня он должен был вернуться в Екатеринбург. О причинах смерти пока не сообщается.

Михаил Сафронов(2019)|Фото: muzkom.net

В самом театре также подтвердили кончину Михаила Сафронова. Дата прощания с ним пока не объявлена.

Сафронову было 70 лет. Он возглавлял свердловскую Музкомедию 20 лет - с 1999 года.

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Гендиректор Свердловского театра музыкальной комедии скончался в Москве

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Теги: Сафронов, музкомедия, смерть, директор



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