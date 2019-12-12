Гендиректор Свердловского театра музыкальной комедии скончался в Москве

В Москве скончался генеральный директор Свердловского театра музыкальной комедии Михаил Сафронов.

Известно, что руководитель находился в командировке в столице и несколько часов назад умер в гостинице. Планировалось, что сегодня он должен был вернуться в Екатеринбург. О причинах смерти пока не сообщается.

В самом театре также подтвердили кончину Михаила Сафронова. Дата прощания с ним пока не объявлена.

Сафронову было 70 лет. Он возглавлял свердловскую Музкомедию 20 лет - с 1999 года.