Прощание с гендиректором Свердловского театра музкомедии пройдет 15 декабря

Свердловский театр музыкальной комедии объявил, когда и где будет проходить прощание с генеральным директором Михаилом Сафроновым.

Как сообщили Накануне.RU в театре, гражданская панихида состоится в воскресенье, 15 декабря, в 10.00 в Свердловском театре музкомедии (проспект Ленина, 47). Двери в центральный вход будут открыты с 9.30. Отпевание начнется в 12.30 в Храме-на-Крови (ул. Царская, 10).

Похоронен Сафронов будет на Широкореченском кладбище.

Генеральный директор Свердловского театра музыкальной комедии скончался в четверг. Он находился в командировке в Москве и умер в гостинице.