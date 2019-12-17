03 Октября 2020
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ПАСЕ, Парламентская ассамблея Совета Европы (2012) | Фото:expert.ru

Депутат ПАСЕ встретился с представителями ДНР и ЛНР

В Минске состоялась первая встреча депутата Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) с официальными представителями ДНР и ЛНР. Об этом сообщает информагентство "Спутник".
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Депутат ПАСЕ от Германии Ульрих Оэмэ сказал, что встреча состоялась для обмена информацией. И он проинформировал об этом посла Украины в Германии.

По словам главы МИД ДНР Натальи Никоноровой, на встрече обсуждались позиции сторон в урегулировании конфликта в Донбассе.

Оэмэ добавил, что подобные встречи планируется проводить и в дальнейшем, и он пообещал подключить других коллег из ПАСЕ.

Председатель общественного движения "Донецкая Республика" Алексей Муратов считает, что встреча является дипломатическим успехом ДНР и ЛНР и показывает готовность Европы заставить Киев выполнить Минские соглашения.

"Это дает дополнительную надежду на размораживание переговорного процесса, который предыдущие три года был фактически заблокирован украинской стороной. Саммит "Нормандской четверки", встреча руководителей внешнеполитических ведомств ДНР и ЛНР с депутатом ПАСЕ - предвестники положительных изменений", - полагает Муратов.

Напомним, на встрече лидеров "Нормандской четверки" 9 декабря не было принято никаких политических решений. Киев уклоняется от политического урегулирования конфликта.

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Депутат ПАСЕ встретился с представителями ДНР и ЛНР

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Теги: ПАСЕ, ДНР, ЛНР



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