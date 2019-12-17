"Это болезненный удар для нас". Крематорий в Перми будут строить за счет бюджета

Первый заместитель главы администрации Перми Виктор Агеев взял на себя ответственность за провал концессии по строительству крематория - этот объект власти города безуспешно пытаются возвести уже около 10 лет, передает корреспондент Накануне.RU.

Провал концессии и вынужденный уход в проработку бюджетного финансирования объекта он назвал "болезненным ударом". Депутат гордумы Илья Лисняк поинтересовался, кто ответственен за то, что город потерял много лет в попытке построить этот объект.

"Столько плюхались и остались сидеть в луже", - высказался парламентарий.

"Раз я с этим выступаю, то и ответственность, видимо, моя. Вкратце скажу о причинах провала: первое - этот проект, который реализуется на кладбище Восточное, по общему мнению, этот объект для этого места и для Перми чрезмерный по своим объемам, и, поскольку мы были вынуждены оставаться в парадигме его модернизации, это сильно отягощало экономику проекта.

Второе - для нас изначально принципиальным было условие о невозможности платы концедента. Может быть, это ошибка, но я это ошибкой не считаю. Мы бы заключили концессионное соглашение, если бы пошли на условие, которое выдвигалось концессионерами по плате концедента, то есть, по сути, по возврату из бюджета вложений в частный бизнес проект. Мы считали это неприемлемым, потому что я убежден, что лучше потратить деньги и получить муниципальный объект, чем потратить те же деньги, пусть и в рассрочку, и получить коммерческий объект, которым мы управлять не будем", - заявил Агеев в рамках депутатского часа на заключительном заседании городской думы.

Напомним, городские власти пытаются построить крематорий на кладбище "Восточном" почти 10 лет. При этом в разное время руководством города принимались противоположные решения: сначала намеревались построить ритуальный комплекс на средства бюджета, затем за счет инвестора. В 2013 году первую очередь крематория строило пермское ООО "Вектор", однако строительство его объектов так и не было завершено. Степень их готовности превышает 50%, в частности бытовой корпус готов на 94%, трансформаторная подстанция - на 95%.

В 2018 г. власти планировали заключить соглашение с инвестором "Торговый дом Пушкарский". Однако концессионер не предоставил банковскую гарантию в размере 10% от объема инвестиций, что являлось бы обеспечением исполнения обязательств в рамках концессионного соглашения.