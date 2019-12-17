"Это болезненный удар для нас". Крематорий в Перми будут строить за счет бюджета

03 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Приволжский ФО Пермский край
внеочередное заседание думы Перми, пермская городская дума, гордума пермь (2017) | Фото: http://duma.perm.ru/

"Это болезненный удар для нас". Крематорий в Перми будут строить за счет бюджета

Первый заместитель главы администрации Перми Виктор Агеев взял на себя ответственность за провал концессии по строительству крематория - этот объект власти города безуспешно пытаются возвести уже около 10 лет, передает корреспондент Накануне.RU.

Провал концессии и вынужденный уход в проработку бюджетного финансирования объекта он назвал "болезненным ударом". Депутат гордумы Илья Лисняк поинтересовался, кто ответственен за то, что город потерял много лет в попытке построить этот объект.

"Столько плюхались и остались сидеть в луже", - высказался парламентарий.

"Раз я с этим выступаю, то и ответственность, видимо, моя. Вкратце скажу о причинах провала: первое - этот проект, который реализуется на кладбище Восточное, по общему мнению, этот объект для этого места и для Перми чрезмерный по своим объемам, и, поскольку мы были вынуждены оставаться в парадигме его модернизации, это сильно отягощало экономику проекта.

Второе - для нас изначально принципиальным было условие о невозможности платы концедента. Может быть, это ошибка, но я это ошибкой не считаю. Мы бы заключили концессионное соглашение, если бы пошли на условие, которое выдвигалось концессионерами по плате концедента, то есть, по сути, по возврату из бюджета вложений в частный бизнес проект. Мы считали это неприемлемым, потому что я убежден, что лучше потратить деньги и получить муниципальный объект, чем потратить те же деньги, пусть и в рассрочку, и получить коммерческий объект, которым мы управлять не будем", - заявил Агеев в рамках депутатского часа на заключительном заседании городской думы.

Напомним, городские власти пытаются построить крематорий на кладбище "Восточном" почти 10 лет. При этом в разное время руководством города принимались противоположные решения: сначала намеревались построить ритуальный комплекс на средства бюджета, затем за счет инвестора. В 2013 году первую очередь крематория строило пермское ООО "Вектор", однако строительство его объектов так и не было завершено. Степень их готовности превышает 50%, в частности бытовой корпус готов на 94%, трансформаторная подстанция - на 95%.

В 2018 г. власти планировали заключить соглашение с инвестором "Торговый дом Пушкарский". Однако концессионер не предоставил банковскую гарантию в размере 10% от объема инвестиций, что являлось бы обеспечением исполнения обязательств в рамках концессионного соглашения.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Это болезненный удар для нас". Крематорий в Перми будут строить за счет бюджета

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Виктор Агеев, строительство крематория, инвестор, концессионер



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 25.02.2020 09:35 Мск Власти Перми построят крематорий до конца 2022 года

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 27.08.2019 14:59 Мск Крематорий в Перми могут построить за счет бюджета: если не найдут инвестора
Ранее 14.08.2019 08:29 Мск Власти Перми будут искать нового инвестора для строительства крематория
Ранее 20.11.2018 09:35 Мск Концессионное соглашение по строительству крематория в Перми будет заключено в декабре
Ранее 22.03.2018 16:28 Мск В Перми подписано постановление о заключении концессии по строительству крематория
Ранее 26.09.2017 11:21 Мск В Перми до конца года проведут конкурс по строительству крематория

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети