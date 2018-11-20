Концессионное соглашение по строительству крематория в Перми будет заключено в декабре

Концессионное соглашение на строительство крематория на кладбище "Восточное" в Перми будет заключено в декабре. Об этом в рамках часа депутата на сегодняшнем заседании пермской городской думы заявил первый заместитель главы администрации Перми Виктор Агеев, передает корреспондент Накануне.RU.

Ранее были проведены конкурсные процедуры. Поступила заявка от единственного участника конкурса - пермской компании Торговый дом "Пушкарский". Заявка признана соответствующей требованиям. Договор с концессионером заключат на 49 лет. Инвестор должен завершить начатое в 2013 году строительство крематория и в течение трех лет с даты подписания соглашения ввести объекты в эксплуатацию.

Виктор Агеев отметил, что Торговый дом "Пушкарский" - пермская компания, в отличие от компаний, специализирующихся в сфере ритуального бизнеса, которые ранее проявляли интерес к строительству крематория в Перми и которые реализовывали эти проекты в других городах.

Также Виктор Агеев отметил, что власти города четко сформулировали требования к реализации проекта, срокам, инвестициям, составу работ, тем параметрам, к которым должен быть приведен крематорий. Он отметил, что будет вестись контроль за реализацией проекта и что условия концессии будут соблюдены.

Напомним, администрация Перми объявила конкурс на право заключения концессии еще в марте этого года. Из-за отсутствия интереса со стороны инвестора были изменены условия соглашения с концессионером. Объем вложений в объект снизился с 338 млн до 199 млн руб., а цена аренды земли уменьшилась с 4% от кадастровой стоимости до 0,3%. На 27,2 млн руб. снизятся траты на благоустройство территории.