02 Октября 2020
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ФК Ливерпуль (2019) | Фото: twitter.com/lfc

"Ливерпуль" сыграет с "Атлетико" в 1/8 финала Лиги чемпионов

В понедельник в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2019/20. По ее итогам действующий победитель турнира - английский "Ливерпуль" - встретится с мадридским "Атлетико", передает корреспондент Накануне.RU.
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Остальные пары 1/8 финала выглядят так:

Боруссия Д (Германия) - ПСЖ (Франция)

Реал М (Испания) - Манчестер Сити (Англия)

Аталанта (Италия) - Валенсия (Испания)

Челси (Англия) - Бавария (Германия)

Лион (Франция) - Ювентус (Италия)

Тоттенхэм (Англия) - РБ Лейпциг (Германия)

Наполи (Италия) - Барселона (Испания).

Матчи данной стадии будут сыграны в феврале и марте следующего года.

Напомним, в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов Россию представляли питерский "Зенит" и московский "Локомотив". Никому из них не удалось выйти в плей-офф, обе команды финишировали последними в своих группах и не попали даже в Лигу Европы.

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"Ливерпуль" сыграет с "Атлетико" в 1/8 финала Лиги чемпионов

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Теги: Лига чемпионов, жеребьевка, клубы, результаты



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