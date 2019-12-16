"Ливерпуль" сыграет с "Атлетико" в 1/8 финала Лиги чемпионов
В понедельник в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2019/20. По ее итогам действующий победитель турнира - английский "Ливерпуль" - встретится с мадридским "Атлетико", передает корреспондент Накануне.RU.
Остальные пары 1/8 финала выглядят так:
Боруссия Д (Германия) - ПСЖ (Франция)
Реал М (Испания) - Манчестер Сити (Англия)
Аталанта (Италия) - Валенсия (Испания)
Челси (Англия) - Бавария (Германия)
Лион (Франция) - Ювентус (Италия)
Тоттенхэм (Англия) - РБ Лейпциг (Германия)
Наполи (Италия) - Барселона (Испания).
Матчи данной стадии будут сыграны в феврале и марте следующего года.
Напомним, в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов Россию представляли питерский "Зенит" и московский "Локомотив". Никому из них не удалось выйти в плей-офф, обе команды финишировали последними в своих группах и не попали даже в Лигу Европы.