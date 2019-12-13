29 Сентября 2020
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Спорт За рубежом
чемпионский парад ФК &quot;Ливерпуль&quot; (2019) | Фото: instagram.com/liverpoolfc

Юрген Клопп продлил контракт с "Ливерпулем" до 2024 года

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сегодня продлил контракт с клубом. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается на официальном сайте английской команды.

Уточняется, что соглашение с немецким специалистом будет рассчитано до 2024 года. Также в клубе останутся его ассистенты, которые будут и дальше помогать Клоппу.

ФК Ливерпуль - обладатель Суперкубка UEFA 2019(2019)|Фото: twitter.com/lfc

Напомним, в минувшем сезоне под руководством Юргена Клоппа "Ливерпуль" выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. В нынешнем сезоне команда является абсолютным лидером чемпионата Англии, опережая идущий вторым в таблице "Лестер" на восемь очков.

Как сообщало Накануне.RU, также "Ливерпуль" вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов. Соперник команды Клоппа определится в понедельник.

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Юрген Клопп продлил контракт с "Ливерпулем" до 2024 года

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Теги: Ливерпуль, Клопп, контракт, Лига чемпионов



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