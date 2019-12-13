Юрген Клопп продлил контракт с "Ливерпулем" до 2024 года

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сегодня продлил контракт с клубом. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается на официальном сайте английской команды.

Уточняется, что соглашение с немецким специалистом будет рассчитано до 2024 года. Также в клубе останутся его ассистенты, которые будут и дальше помогать Клоппу.

Напомним, в минувшем сезоне под руководством Юргена Клоппа "Ливерпуль" выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. В нынешнем сезоне команда является абсолютным лидером чемпионата Англии, опережая идущий вторым в таблице "Лестер" на восемь очков.

Как сообщало Накануне.RU, также "Ливерпуль" вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов. Соперник команды Клоппа определится в понедельник.