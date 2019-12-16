Мэрия, вокзалы, суд: в Екатеринбурге эвакуируют здания из-за сигналов о минировании

В понедельник в Екатеринбурге оказались эвакуированы несколько административных зданий. Как передает корреспондент Накануне.RU, сообщения об этом появились в соцсетях.

Известно, что поступили сигналы о минировании администрации города, железнодорожного и автовокзала, Арбитражного суда и некоторых других. Сообщается, что для того, чтобы проверить информацию, находившихся внутри эвакуируют.

В правоохранительных органах пока не комментируют ситуацию.

Как сообщало Накануне.RU, на минувшей неделе неизвестные сообщили об угрозе минирования 25 станций московского метро. При этом метрополитен работал в штатном режиме, пока проводились проверки.