26 Сентября 2020
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лубянка метро москва кинолог теракт (2010) | Фото: Накануне.RU

Получены сообщения о минировании 25 станций московского метро

Неизвестные сообщили об угрозе минирования 25 станций московского метро, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

На каких ветках расположены станции, не уточняется. Метрополитен работает в штатном режиме, проводятся проверки.

Накануне аналогичные угрозы о якобы заложенных бомбах в Москве получили шесть торговых центров, 13 школ, два суда и храм Христа Спасителя.

В конце ноября в Москве проверяли анонимные угрозы о бомбах в колледжах и вузах правоохранительно-силового блока. Здания осмотрели кинологи с собаками, учащихся и сотрудников эвакуировали. Взрывных устройств найдено не было.

Стоит отметить, волна "минирований" идет также Санкт-Петербурге. 9 декабря школы и вузы на Дальнем Востоке эвакуировали из-за угрозы взрыва.

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Получены сообщения о минировании 25 станций московского метро

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Теги: метро, москва, минирование



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