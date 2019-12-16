02 Октября 2020
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Александр Жаров, глава Роскомнадзора (2012) | Фото:ria.ru

Роскомнадзор обратился в Twitter после блокировки аккаунтов Россотрудничества и Александра Малькевича

Роскомнадзор обратился за разъяснениями в Twitter после блокировки в этой соцсети аккаунтов Россотрудничества (@rsgov), проекта "Хорошие новости" (@good_events_), а также председателя комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты России Александра Малькевича (@McCevich).
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"К сожалению, обстоятельства и причины подобных действий со стороны компании Twitter до сих пор остаются неизвестными и вызывают недоумение, - говорится в письме. - Публикации, размещенные на указанных аккаунтах, не содержат какой-либо противоправной и опасной информации, а также не противоречат правилам самого ресурса".

Документ адресован директору по публичной политике в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке компании Twitter Шинейд МакСуинни.

В РКН считают, что "действительно представляющий опасность для пользователей, размещен и до сих пор доступен для просмотра в Twitter, несмотря на неоднократные предупреждения Роскомнадзора". В пресс-службе ведомства указывают, что направляли в адрес Twitter информацию о необходимости блокировки более 950 материалов (информация экстремистского характера, детская порнография, суицидальный контент, информация о продаже и пропаганда наркотиков). "Эти материалы по-прежнему доступны в Twitter в том числе для российской аудитории", - жалуются в РКН.

Роскомнадзор попросил администрацию социальной сети разъяснить, почему указанные аккаунты были заблокированы, и возобновить к ним доступ.

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Роскомнадзор обратился в Twitter после блокировки аккаунтов Россотрудничества и Александра Малькевича

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Теги: роскомнадзор, twitter, блокировка аккаунта, россотрудничество



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