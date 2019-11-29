Роскомнадзор опубликовал список сообществ и страниц, "неоднократно распространявших фейки"

Роскомнадзор опубликовал список из 24 страниц в соцсетях (преимущественно это сообщества, но есть и несколько персональных аккаунтов), которые, по мнению ведомства, "неоднократно публиковали недостоверную информацию".

Напротив названия каждого паблика РКН приводит количество "фейковых" постов и комментариев, а также краткое описание "фальшивых новостей".

Больше половины сообщений, возмутивших надзорное ведомство, связаны с "чрезвычайным происшествием на территории ГосНИИ "Кристалл" в г. Дзержинске Нижегородской области 01.06.2019". Другой значительный инфоповод – "обстановка в городе Тулун Иркутской области". Первое событие – взрыв на оборонном заводе Ростеха, второе – паводок, повлекший многочисленные разрушения. Также Роскомнадзор недоволен распространением информации о революции в России 31 августа 2019 года и о разрушении Крымского моста.

В список попали страницы двух крупных СМИ – РБК и Газеты.Ру. Также в список включена страница во "ВКонтакте" telegram-канала Mash, хотя сам канал не указан в качестве источника недостоверной информации.

"Обновление перечня производится еженедельно. Данный открытый перечень призван стать отраслевым инструментом медиа для определения источников недостоверной информации, публикуемой в интернете", - говорится в сообщении РКН.