СМИ: Роскомнадзор ограничил доступ к онлайн-магазину производителя БАДов "Эвалар"

Роскомнадзор ограничил доступ к онлайн-платформе "Фитомаркет", на которой производитель БАДов "Эвалар" продает свои товары. Ограничение наложено по решению суда, который счел такую торговлю нарушением санитарно-эпидемиологических требований, передает РБК.

Как следует из решения Дмитровского суда Костромы, с иском к Роскомнадзору о признании запрещенной информацию, размещенной на сайте "Фитомаркет" и в интернет-магазине БАДов Vitamina, обратился прокурор Солигаличского района Костромской области. Речь идет о двух ссылках с продажей витаминов для детей, сейчас эти страницы удалены с сайтов "Фитомаркет" и Vitamina.

Согласно решению суда, продажа лекарственных средств дистанционно через указанные сайты противоречит целям и задачам законодательства, а также не позволяет обеспечить безопасность граждан, нарушая их конституционное право на охрану жизни и здоровья. Таким образом, суд признал информацию о продаже БАДов и витаминов на сайтах "Фитомаркет" и Vitamina запрещенной для распространения, потребовав заблокировать данные интернет-ресурсы.

Блокировку "Фитомаркета" в компании "Эвалар" назвали следствием отсутствия законодательной базы для обращения БАД в сети. По словам председатель совета директоров компании Наталии Прокопьевой, этот сегмент стремительно скатывается в серую зону, поскольку дистанционная продажа БАДов в России сегодня де-юре не существует, тогда как на практике онлайн-торговлю БАД ведут все.