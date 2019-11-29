СМИ: Роскомнадзор ограничил доступ к онлайн-магазину производителя БАДов "Эвалар"

15 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Итоги выборов: главное

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
аптека (2016) | Фото: hospital-mmk.ru

СМИ: Роскомнадзор ограничил доступ к онлайн-магазину производителя БАДов "Эвалар"

Роскомнадзор ограничил доступ к онлайн-платформе "Фитомаркет", на которой производитель БАДов "Эвалар" продает свои товары. Ограничение наложено по решению суда, который счел такую торговлю нарушением санитарно-эпидемиологических требований, передает РБК.

Как следует из решения Дмитровского суда Костромы, с иском к Роскомнадзору о признании запрещенной информацию, размещенной на сайте "Фитомаркет" и в интернет-магазине БАДов Vitamina, обратился прокурор Солигаличского района Костромской области. Речь идет о двух ссылках с продажей витаминов для детей, сейчас эти страницы удалены с сайтов "Фитомаркет" и Vitamina. 

Согласно решению суда, продажа лекарственных средств дистанционно через указанные сайты противоречит целям и задачам законодательства, а также не позволяет обеспечить безопасность граждан, нарушая их конституционное право на охрану жизни и здоровья. Таким образом, суд признал информацию о продаже БАДов и витаминов на сайтах "Фитомаркет" и Vitamina запрещенной для распространения, потребовав заблокировать данные интернет-ресурсы.

Блокировку "Фитомаркета" в компании "Эвалар" назвали следствием отсутствия законодательной базы для обращения БАД в сети. По словам председатель совета директоров компании Наталии Прокопьевой, этот сегмент стремительно скатывается в серую зону, поскольку дистанционная продажа БАДов в России сегодня де-юре не существует, тогда как на практике онлайн-торговлю БАД ведут все.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

СМИ: Роскомнадзор ограничил доступ к онлайн-магазину производителя БАДов "Эвалар"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: эвалар, бады, роскомнадзор



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 16.12.2019 13:27 Мск Роскомнадзор обратился в Twitter после блокировки аккаунтов Россотрудничества и Александра Малькевича

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети