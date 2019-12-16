Известный курганский коммунист с 1 февраля возглавит МУП "Бытовые услуги"

02 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Курганская область
Яков Сидоров (2016) | Фото:Накануне.RU

Известный курганский коммунист с 1 февраля возглавит МУП "Бытовые услуги"

Второй секретарь курганского обкома КПРФ, экс-кандидат в губернаторы Курганской области и депутат Курганской городской думы Яков Сидоров написал заявление на должность директора МУП "Бытовые услуги".
Читайте также:

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Кургана, у Сидорова заявление приняли, он приступит к работе с 1 февраля 2020 года.

Напомним, ранее Сидоров согласился на предложение главы Кургана Андрея Потапова возглавить МУП. 11 декабря на заседании Курганской городской думы парламентарии рассматривали вопрос о тарифах на посещение городских бань. Сидоров предложил рассмотреть вопрос о том, чтобы пенсионеры и ветераны города ходили в баню бесплатно, например, в среду днем. Потапов тогда предложил Сидорову возглавить МУП.

"Я согласен, но не будет же таких предложений", - сказал Сидоров.

"Почему? - возразил Потапов. - Сейчас оформим документы да и все".

После общего смеха в зале депутатам было предложено вернуться к повестке заседания.

Сейчас Сидоров является действующим адвокатом. Как ранее он пояснил Накануне.RU, до 1 февраля он должен уладить все дела на сегодняшнем месте работы - именно поэтому работать в должности директора МУПа он начнет с 1 февраля, чтобы успеть за месяц закончить все дела.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Известный курганский коммунист с 1 февраля возглавит МУП "Бытовые услуги"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Яков Сидоров, МУП "Бытовые услуги", Курган, КПРФ, Андрей Потапов



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 04.02.2020 07:47 Мск В Кургане депутат-коммунист возглавил городские бани

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 12.12.2019 17:05 Мск Курганский коммунист, которого "отправил в баню" глава города, согласился возглавить МУП "Бытовые услуги"
Ранее 11.12.2019 12:32 Мск Видному курганскому коммунисту предложили "пойти в баню"

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети