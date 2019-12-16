Известный курганский коммунист с 1 февраля возглавит МУП "Бытовые услуги"

Второй секретарь курганского обкома КПРФ, экс-кандидат в губернаторы Курганской области и депутат Курганской городской думы Яков Сидоров написал заявление на должность директора МУП "Бытовые услуги".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Кургана, у Сидорова заявление приняли, он приступит к работе с 1 февраля 2020 года.

Напомним, ранее Сидоров согласился на предложение главы Кургана Андрея Потапова возглавить МУП. 11 декабря на заседании Курганской городской думы парламентарии рассматривали вопрос о тарифах на посещение городских бань. Сидоров предложил рассмотреть вопрос о том, чтобы пенсионеры и ветераны города ходили в баню бесплатно, например, в среду днем. Потапов тогда предложил Сидорову возглавить МУП.

"Я согласен, но не будет же таких предложений", - сказал Сидоров.

"Почему? - возразил Потапов. - Сейчас оформим документы да и все".

После общего смеха в зале депутатам было предложено вернуться к повестке заседания.

Сейчас Сидоров является действующим адвокатом. Как ранее он пояснил Накануне.RU, до 1 февраля он должен уладить все дела на сегодняшнем месте работы - именно поэтому работать в должности директора МУПа он начнет с 1 февраля, чтобы успеть за месяц закончить все дела.