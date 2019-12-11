27 Сентября 2020
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Политика Курганская область Уральский ФО
Яков Сидоров (2018) | Фото:Накануне.RU

Видному курганскому коммунисту предложили "пойти в баню"

На заседании Курганской городской думы 11 декабря глава города Андрей Потапов предложил депутату от КПРФ - бывшему кандидату в губернаторы Якову Сидорову (на фото) возглавить МУП "Бытовые услуги", передаёт корреспондент Накануне.RU.

Депутаты рассматривали вопрос о тарифах на посещение городских бань. Сидоров предложил рассмотреть вопрос о том, чтобы пенсионеры и ветераны города ходили в баню бесплатно, например, в среду днем.

"Им было бы проще сходить днём в будний день, спокойно, не толкаясь, и помыться", - отметил коммунист.

Андрей Потапов предложил Сидорову возглавить МУП.

"Я согласен, но не будет же таких предложений", - сказал Сидоров.

"Почему? - возразил Потапов. - Сейчас оформим документы да и все".

После общего смеха в зале депутатам было предложено вернуться к повестке заседания.

Яков Сидоров(2018)|Фото:Накануне.RU

Курганская гордума утвердила экономически обоснованный тариф на помывку в общественных банях муниципального унитарного предприятия "Бытовые услуги" в размере 179 рублей 4 копейки с человека. Для горожан стоимость помывки в бане остаётся прежней, поскольку тариф в размере 110 рублей будет действовать до 31 декабря 2020 года. Выпадающие доходы МУП "Бытовые услуги" в размере 69 рублей 4 копейки с человека власти будут компенсировать из городского бюджета.

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Видному курганскому коммунисту предложили "пойти в баню"

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Теги: Яков Сидоров, МУП Бытовые услуги



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Развитие сюжета:

Ранее 04.02.2020 07:47 Мск В Кургане депутат-коммунист возглавил городские бани
Ранее 16.12.2019 12:30 Мск Известный курганский коммунист с 1 февраля возглавит МУП "Бытовые услуги"
Ранее 12.12.2019 17:05 Мск Курганский коммунист, которого "отправил в баню" глава города, согласился возглавить МУП "Бытовые услуги"

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