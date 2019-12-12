Курганский коммунист, которого "отправил в баню" глава города, согласился возглавить МУП "Бытовые услуги"

Второй секретарь курганского обкома КПРФ, экс-кандидат в губернаторы Курганской области и депутат Курганской городской думы Яков Сидоров согласился на предложение главы Кургана Андрея Потапова возглавить МУП "Бытовые услуги", об этом Накануне.RU стало известно из собственных источников.

11 декабря на заседании Курганской городской думы Потапов предложил депутату возглавить МУП "Бытовые услуги". Парламентарии рассматривали вопрос о тарифах на посещение городских бань. Сидоров предложил рассмотреть вопрос о том, чтобы пенсионеры и ветераны города ходили в баню бесплатно, например, в среду днем. Потапов предложил Сидорову возглавить МУП.

"Я согласен, но не будет же таких предложений", - сказал Сидоров.

"Почему? - возразил Потапов. - Сейчас оформим документы да и все".

После общего смеха в зале депутатам было предложено вернуться к повестке заседания.

На деле же оказалось, что предложение было высказано серьезно и Сидоров вскоре может стать руководителем МУПа.

Комментарий Сидорова Накануне.RU опубликует чуть позже.