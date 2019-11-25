Фёдор, подвинься: Роскосмос планирует запускать к другим планетам кентавроподобных роботов

Роскосмос рассматривает в качестве одной из концепций для автоматических систем, которые будут работать на поверхности других планет, возможность создания роботов-кентавров (с антропоморфным торсом) на шагающей тележке, сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора госкорпорации по перспективным программам и науке Александра Блошенко.

Читайте также: Робот Федор начал дерзить в сети

"Кентавроподобный робот на шагающей тележке для решения нестандартных задач на других планетах - это тоже одна из концепций", - сказал он.

По словам Блошенко, с самой платформой уже есть определенность. "Это будет шагающая колесная тележка, которая может и катиться, и переступать через препятствия. Выглядеть это будет так: колеса с гребущими лопатками или перфорированные колеса крепятся на шарниры, которые в случае необходимости могут двигаться, и тогда платформа способна переползти через камни, "перешагнуть" через трещины", - рассказал он.