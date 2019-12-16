Волгоградская учительница во время урока отрезала челку восьмикласснику

Учительницу русского языка Гульнару Мунтаеву в Волгоградской области отстранили от работы на время служебного расследования после того, как она отрезала восьмикласснику челку.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора школы № 2 Лидию Авдощенко.

Авдощенко рассказала, что учительница отрезала самый кончик челки своему ученику, когда тот подошел к ней сдавать тетрадь. Позже кто-то другой ему отрезал челку полностью.

Инцидент произошел в городе Палласовка. Как сообщило агентство "НовостиВолгограда.ру", во время урока 14-летний подросток поспорил с преподавателем, после чего женщина подошла к нему с ножницами и обрезала челку.

По словам подростка, при этом учительница насмехалась над его внешним видом и громко комментировала свои действия. Отмечается, что это произошло в присутствии одноклассников.

Ранее сообщалось, что в Шахтах Ростовской области "учитель года" устроил травлю 11-классника и заставляет его забрать документы из школы.

Конфликт начался после открытого урока в школе №1 (поселок бывшей шахты Южная), который был посвящен Дню Конституции, правам человека и свободе слова.

На мероприятии присутствовала депутат Заксобрания Ростовской области от фракции "Единая Россия" Екатерина Стенякина, пишет издание "Блокнот". Одиннадцатиклассник Данил вступил с ней в дискуссию, затронув политические вопросы.

Однако классному руководителю Алексею Желтову, по данным издания, не понравилось, как школьник общался с депутатом.