"Ты, ..., идиот клинический!": в Ростовской области учитель года устроил травлю одиннадцатиклассника

В Шахтах Ростовской области "учитель года" устроил травлю 11-классника и заставляет его забрать документы из школы.

Конфликт начался после открытого урока в школе №1 (поселок бывшей шахты Южная), который был посвящен Дню Конституции, правам человека и свободе слова.

На мероприятии присутствовала депутат Заксобрания Ростовской области от фракции "Единая Россия" Екатерина Стенякина, пишет издание "Блокнот". Одиннадцатиклассник Данил вступил с ней в дискуссию, затронув политические вопросы.

Однако классному руководителю Алексею Желтову, по данным издания, не понравилось, как школьник общался с депутатом.

Учитель истории и обществознания ворвался в класс и с использованием матерной брани обругал Данила: "Ты, ..., идиот клинический! Этот человек помогает школе, мебель покупает, грамоты учителям вручает. А ты начал ... нести: "Мы с Вами идеологические враги"… Тебя, козел, надо на учет ставить… Или ты, ....тупорылая, забираешь свои документы, или я не буду здесь классным руководителем".

Этот монолог записала на диктофон одноклассница Данила. Мама девочки опубликовала запись в общем родительском чате с предложением что-то предпринять.

Однако итогом стала начавшаяся против обоих детей травля. Директор школы Татьяна Самарская сообщила, что проводится служебное расследование с выяснением всех обстоятельств. При этом она характеризует Желтова как педагога только с положительной стороны.