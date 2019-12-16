В КПРФ не подтверждают отставку Вячеслава Мархаева с поста сенатора

Вслед за отставкой губернатора Сергея Левченко в Иркутской области может последовать очередной удар по позициям КПРФ. СМИ сообщают о том, что ещё 13 декабря сложил свои полномочия сенатор Вячеслав Мархаев.

Мархаев также является первым секретарём Бурятского рескома КПРФ и принимал участие сначала в выборах главы республики, а затем мэра Улан-Удэ. В первом случае коммунисту не дали пройти "муниципальный фильтр", а во втором он проиграл кандидату от власти Игорю Шутенкову. Тогда сторонники КПРФ обратили внимание на многочисленные нарушения и собрали массовый митинг, который посетил даже глава региона Алексей Цыденов.

Между тем, новость об отставке Мархаева не подтверждают ни в Бурятском рескоме КПРФ, ни в администрации Иркутской области. С Вячеславом Мархаевым пока связаться не удалось, однако депутат Народного Хурала от КПРФ Баир Цыренов в беседе с Накануне.RU не подтвердил эту новость. "В моём понимании механизмов отправить его в отставку у новой власти Иркутской области нет, по моим данным, он такого заявления [об отставке - прим.] не писал и, по моим данным, не собирается", – рассказал он.

Вячеслав Мархаев стоял у истоков создания бурятского ОМОНа и на этом поприще запомнился не как борец с митингами, а как участник командировок на Северный Кавказ и человек, отказавшийся подавлять народный сход против вывоза за границу атласа тибетской медицины. В Совфеде он выступал не только по сибирской повестке, но и запомнился как один из самых жёстких критиков пенсионной "реформы".