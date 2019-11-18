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митинг, Улан-Удэ (2019) | Фото:YouTube

Участницу митинга в годовщину Октября уволили с работы

В Улан-Удэ уволили участницу митинга. Канал "Протестная Россия" сообщает, что Светлана Остапчук с прошлого года работала в Бурятском республиканском педагогическом коледже преподавателем по дирижированию и концертмейстером.

После штурма автобуса с демонстрантами людьми в масках с топориками Светлана вступила в КПРФ и стала посещать протестные митинги.

7 ноября на митинге она исполнила на акции песню "Катюша", а уже на следующий день была уволена.

"Вы должны понимать, что эти директора, которые сидят в музыкальных школах, училищах - все "единороссы". Они все между собой общаются. У них даже есть группа директоров. Они, естественно, меня обсуждают, чтобы меня ни в коем случае никто не брал на работу", - приводит "Протестная Россия" слова Светланы Остапчук.

Напомним, в Улан-Удэ прошли два митинга против полицейского беспредела. На один из них пришёл глава республики Алексей Цыденов, однако не стал отвечать на неудобные вопросы и покинул трибуну.

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Участницу митинга в годовщину Октября уволили с работы

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Теги: Бурятия, митинг, Остапчук



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