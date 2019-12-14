"Пока рано говорить о согласованном варианте": "Газпром" и "Нафтогаз" завершили переговоры в Вене

"Газпром" и "Нафтогаз" завершили переговоры в Вене по транзиту газа. Об этом заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Как написал он в своем Facebook, была достигнута договоренность "продолжать прорабатывать варианты транзита".

"Пока рано говорить о согласованном варианте, но мы занимаем максимально конструктивную позицию. Активная работа продолжается", - заявил Витренко.

Свой комментарий также дали в "Газпроме".

"Стороны обсудили вопросы сотрудничества в газовой сфере с 2020 года", - говорится в коротком пресс-релизе.

Напомним, ранее украинский министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что Киев допускает прямые поставки газа из РФ. При этом Украина шантажирует Россию воровством газа в случае незаключения нового контракта на транзит.