30 Сентября 2020
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чиновник, часы, депутат, бюрократия (2018) | Фото: Накануне.RU

"Пока рано говорить о согласованном варианте": "Газпром" и "Нафтогаз" завершили переговоры в Вене

"Газпром" и "Нафтогаз" завершили переговоры в Вене по транзиту газа. Об этом заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
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Как написал он в своем Facebook, была достигнута договоренность "продолжать прорабатывать варианты транзита".

"Пока рано говорить о согласованном варианте, но мы занимаем максимально конструктивную позицию. Активная работа продолжается", - заявил Витренко.

Свой комментарий также дали в "Газпроме".

"Стороны обсудили вопросы сотрудничества в газовой сфере с 2020 года", - говорится в коротком пресс-релизе.

Напомним, ранее украинский министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что Киев допускает прямые поставки газа из РФ. При этом Украина шантажирует Россию воровством газа в случае незаключения нового контракта на транзит.

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"Пока рано говорить о согласованном варианте": "Газпром" и "Нафтогаз" завершили переговоры в Вене

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Теги: газ, транзит, переговоры



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