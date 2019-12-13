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Светлана Журова, Единая Россия, съезд (2016) | Фото: nakanune.ru

"Грязно слеплено": Российский экономист усомнился, что россияне коллективно просили повысить пенсионный возраст

Российский экономист Василий Колташов усомнился в словах депутата Госдумы и чемпионки Олимпиады в Турине 2006 года по конькобежному спорту Светланы Журовой, о том, что ей поступают письма с просьбами повысить пенсионный возраст, в эфире программы "Пронько. Экономика", сообщает "Царьград".

Скандал на эту тему разгорелся после выхода интервью Журовой в газете "Спорт день за днем". Она заявила, что проголосовала за повышение пенсионного возраста потому, что "это тенденция всего мира", и в этом решении она видит для людей "стимул, чтобы быть здоровее". Также Журова заявила, что у нее есть знакомые, которых "не выгнать на пенсию" и которые просят ее поднять пенсионный возраст до 70.

Заявление вызвало шквал негодования. Позже, Журова объяснила для кого, по ее мнению, необходимо повысить пенсионный возраст и сообщила, что ей якобы поступают коллективные письма, с просьбами снять барьер в 65 лет. Цитату из интервью она назвала "вырванной из контекста".

"Это вырвана из контекста история. Меня реально просили люди, которые работают в сфере культуры. Вот преподаватели вузов. Наступила пенсия и их выдавливают. А там люди до 70 лет готовы работать. В тяжелых профессиях надо наоборот понизить. Дифференцированный подход. Где культура, образование, где они возглавляют организации. Мне даже коллективные письма присылают, чтобы сняли барьер в 65 лет", - прокомментировала Светлана Журова свои слова в "КП".

"Я думаю, что никаких коллективных писем нет либо они написаны под указку работодателей, которые собрали каких-то своих лояльных профсоюзных недоактивистов, то есть, скорее, таких функционеров, и они написали эти письма, подписали их у не очень уважающих себя рабочих и выдают их за коллективные письма", - заявил экономист Василий Колташов, добавив, что если письма и есть то их вряд ли кто-то увидит, потому что "любое журналистское расследование покажет, как это все криво, косо, грязно слеплено".

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"Грязно слеплено": Российский экономист усомнился, что россияне коллективно просили повысить пенсионный возраст

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Теги: Василий КОлташов, Светлана Журова, пенсионный возраст



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Ранее 07.12.2019 13:53 Мск Депутат Госдумы Светлана Журова рассказала об умоляющих повысить пенсионный возраст россиянах

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