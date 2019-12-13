29 Сентября 2020
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елка, Новый год, Дед Мороз (2019) | Фото: Накануне.RU

Тюменцы атакуют Instagram Моора с просьбами сделать 31 декабря выходным днем

Подписчики "атаковали" Instagram губернатора Тюменской области Александра Моора с просьбами сделать 31 декабря выходным днем, передает корреспондент Накануне.RU.

Сразу несколько сообщений подряд под постом губернатора в социальной сети посвящены переносу рабочего дня с 28 декабря на 31 декабря. Главу региона попросили последовать примеру других субъектов.

"31 декабря это сказка, а не рабочий день. Пожалуйста, давайте не отставать от тех восьми регионов и тоже сделаем выходной", "хорошо было бы 31 декабря сделать выходным днем", "31 декабря тот самый день, когда сказка должна быть наяву, давайте лучший регион России не будет отставать от других и тоже сделаем выходной", "Сделайте выходной 31 декабря ", - пишут подписчики.

Напомним, ранее в группе "ЧС Тюмень" социальной сети "ВКонтакте" Александра Моора попросили сделать 31 декабря выходным днем на уровне региона. Автор обращения пожелал остаться неизвестным.

Мнения людей в комментариях под постом разошлись. Одни поддержали автора обращения, другие отметили, что 31 декабря "всегда было рабочим днем и прежде никто не жаловался". В пресс-службе главы региона заявили, что не располагают информацией о переносе рабочего дня на субботу.

Сейчас решение о переносе выходного дня с субботы приняли в ряде регионов, в том числе в Свердловской и Челябинской областях.

Отметим также, что президент России Владимир Путин отметил, что услышал просьбы россиян о том, чтобы сделать 31 декабря выходным днем - такое заявление он сделал на встрече с членами СПЧ.

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Тюменцы атакуют Instagram Моора с просьбами сделать 31 декабря выходным днем

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Теги: Александр Моор, 31 декабря, новый год, выходной день



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