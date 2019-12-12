Аваков: Задержаны подозреваемые в убийстве журналиста Павла Шеремета

Глава МВД Украины Арсен аваков написал в Facebook, что задержаны подозреваемые в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Аваков уточнил, что задержание - "это результат очень сложной и упорной работы силовиков". Однако министр МВД не уточнил сколько их и кто они. В ближайшее время им должны избрать меру пресечения.

Напомним, ранее СМИ распространили сведения, что Служба безопасности Украины следила за Шереметом в ночь перед его убийством. Один из сотрудников ведомства якобы был замечен на видео с камер наблюдения: удалось идентифицировать номер автомобиля, по которому нашли владелицу - Наталью Зарецкую. Она заявила, что приобрела машину в интересах другого человека - Игоря Устименко.

Напомним, Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Сообщалось, что к его убийству могут быть причастны бойцы нацбатальонов.