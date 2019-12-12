28 Сентября 2020
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Происшествия Украина
Павел Шеремет, убийство (2016) | Фото:cdn.tvc.ru/

Аваков: Задержаны подозреваемые в убийстве журналиста Павла Шеремета

Глава МВД Украины Арсен аваков написал в Facebook, что задержаны подозреваемые в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Аваков уточнил, что задержание - "это результат очень сложной и упорной работы силовиков". Однако министр МВД не уточнил сколько их и кто они. В ближайшее время им должны избрать меру пресечения.

Напомним, ранее СМИ распространили сведения, что Служба безопасности Украины следила за Шереметом в ночь перед его убийством. Один из сотрудников ведомства якобы был замечен на видео с камер наблюдения: удалось идентифицировать номер автомобиля, по которому нашли владелицу - Наталью Зарецкую. Она заявила, что приобрела машину в интересах другого человека - Игоря Устименко.

Напомним, Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Сообщалось, что к его убийству могут быть причастны бойцы нацбатальонов.

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Аваков: Задержаны подозреваемые в убийстве журналиста Павла Шеремета

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Теги: Павел Шеремет, убийство, слежка, СБУ, подозреваемые, Арсен Аваков



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Развитие сюжета:

Ранее 11.02.2020 10:38 Мск МВД Украины доказало связь СБУ с убийством журналиста Шеремета

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