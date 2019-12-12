«Ржев» Копылова по сборам в первый уик-энд обошел военные фильмы последних лет

Российские зрители оценили правдивую историю об одной из самых тяжелых и кровопролитных битв Второй мировой войны, показанную режиссером Игорем Копыловым в фильме «Ржев». Фильм стал более посещаемым по сравнению со многими российскими военными картинами, посвященными Великой Отечественной войне и выпущенными в 2018-2019 годах. Первый уик-энд принес создателям фильма более 40 миллионов рублей.

Несправедливо забытая драма

В России 5 декабря состоялась премьера военной драмы режиссера Игоря Копылова «Ржев». Картина посвящена серии тяжелых боевых операций Красной Армии в районе Ржевско-Вяземского выступа в период с 5 января 1942-го по 21 марта 1943-го. В современной историографии военные действия тех лет называют «Ржевской битвой», а также «ржевской мясорубкой». Успеха операций по наступлению советских солдат на армии вермахта группы «Центр» удалось достичь с огромными потерями. На полях, в лесах и деревнях было убито более 1 000 000 человек.

Сам Ржев был практически уничтожен. Несмотря на ценность победы и цену, заплаченную за оттеснение фашистских захватчиков, история не была достойно освещена в кинематографе.

«Ржев» Копылова демонстрирует не красивые спецэффекты или масштабные батальные сцены. Фильм рассказывает о людях на передовой. О тяжелом моральном выборе, при котором не знаешь, какое из зол предпочесть. А решение принимать необходимо. Режиссер предлагает зрителям посмотреть под иным углом на решение командиров СССР, вынужденных брать ответственность за смерти сотен и тысяч солдат. Потому что даже такая жертва в тех условиях считалась малой по сравнению с последствиями отказа удержания стратегических позиций подо Ржевом.

Режиссер обращает внимание и на простых солдат, которые еще вчера были шахтерами и философами, но вынужденными решать: расстреливать потенциального коллаборациониста или нет? Стрелять в своего ради спасения собственной шкуры и жизни в немецком плену или нет? А также на политруков и особистов, находящихся в ситуации выбора: действовать по приказу или по совести? И при каждом принятом решении всегда затрагивается человеческая жизнь. Фильм Копылова повествует о том, что убивает не только пуля, но и слово, жест и даже банальное молчание. Героизм солдат в картине «Ржев» проявляется в принятии участниками битвы своей ноши и тихом осознании, что они отдают свою жизнь ради спасения миллионов других.

Триумф в прокате

Российские зрители оценили правдивую историю, показанную Копыловым. Несмотря на то, что об этой битве больше известно со страниц книг, чем из кадров кино, россияне заполонили кинотеатры. Закономерным результатом стали приличные кассовые сборы – за первый уик-энд «Ржев» собрал более 40 000 000 рублей. Таким образом работа Копылова стала одной из самых посещаемых среди фильмов схожей тематики, снятых за 2018-2019 годы.

По данным ресурса «Кинопоиск», картина «Прощаться не будем» Павла Дроздова, рассказывающая о защите города Калинин в 1941 году, в первые выходные собрала 3,1 миллиона рублей. Фильм «Т-34» Алексея Сидорова может похвастаться только 15,4 миллиона, собранными в первый уик-энд.

Работа Алексея Козлова под названием «Спасти Ленинград» принесла своим создателям 23,5 миллиона рублей в первые дни проката. «Коридор бессмертия» режиссера Федора Попова – 26,4 миллиона рублей. Приблизится к успеху фильма «Ржев» смог лишь Ким Дружинин с картиной «Танки». Сборы за первый уик-энд – 36,8 миллиона рублей.

Достигнутый результат еще раз доказывает, что в фильме важнее всего сюжет и хорошая история о людях, а не спецэффекты и голливудский размах.

Напомним, фильм снят по книге «Искупить кровью», в основе которой - воспоминания фронтовика, участника тех событий Вячеслава Кондратьева. По словам продюсера фильма Инессы Юрченко, ленту покажут в США, Европе, Германии, Корее и Японии. Фильм Копылова также оценил участник Ржевской битвы, Курской битвы и штурма Берлина Спартак Сычев.