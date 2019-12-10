26 Сентября 2020
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Общество В России
фильм ржев, постер (2019) | Фото:youtube.com

Актер Егор Кутенков о «Ржеве»: это российский фильм, который нечестно сравнивать с советскими

Российский актер Егор Кутенков поделился своим впечатлением от просмотра новой военной драмы «Ржев», порассуждав на тему патриотизма, антисоветчины и современного кино о войне.
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«Это чушь собачья», – отреагировал Кутенков на вопрос об антисоветскости фильма. – Что значит, созданы образы, порочащие честь советского офицера? Где-то есть Конституция законов, в которой написано, как должен выглядеть советский офицер? Да они же все разные были, как и все люди: есть разные врачи, полицейские, актеры, военные. И я глубоко убежден, что в советское время все было также, и не надо мне говорить, что это не так. Иначе не было бы «чистки рядов» безостановочной, не было бы НКВД … а как же контрреволюция? И ее не было, что ли? Была. Поэтому то, что созданы такие образы – оправдано».

По мнению актера, фильм ставит нужные вопросы и поднимает тему того, что смотреть надо не на слова, а на действия человека. Именно в этом свете интересен образ молодого НКВД-шника и все сцены, связанные с ним. Также и персонаж Ивана Батарева, Костик Карцев, является переворотным. «Фильм о людях, в котором присутствует система координат человеческих взаимоотношений и столкновений, там всегда будут возникать какие-то вопросы. Каждую секунду человек решает, как ему поступить: как твари или как герою. Только на войне это всё обостряется, потому что ценой твоих решений является жизнь твоя и твоего товарища, – поясняет Кутенков. – Понятно, что авторы этого фильма никогда не воевали, никогда не видели, как это происходит, но, видимо, есть какая-то генетическая память. Я считаю этот фильм патриотичным, несмотря на то, что вопрос патриотичности очень долгий».

актер егор кутенков, дембель(2019)|Фото: kino-teatr.ru

Актер подчеркивает, что нечестно сравнивать фильм «Ржев» с какими-то советскими, ведь это другое время, это российский фильм, сделанный в 2019 году. «Сейчас в 2019 на расстоянии далекого пространства мы пытаемся снять фильм о войне? Да, пытаемся. Пытаемся сделать это честно? Да, пытаемся. Потому что мы пытаемся сегодняшнему молодому человеку, взрослому, пожилому, неважно, любому человеку сказать – а как ты относишься, что для тебя сегодня война, вот если она начнется? Хорошо это будет или нет? Или это будет страшное кровавое месиво, где теряются все смысловые связи, где разрушаются семьи и жизни?»

Кутенков отмечает, что сейчас какая-то странная тенденция идёт, что должны снимать военные фильмы как про какой-то детский сад, а «Ржев» получился очень честным. «Фильм горький. Он и сегодня задает вопросы того, что война – это не когда победили и ленточками размахиваем счастливые, а война – это когда сидит парень, и на его глазах только что у его товарища полтуловища оторвало», – констатирует он.

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Актер Егор Кутенков о «Ржеве»: это российский фильм, который нечестно сравнивать с советскими

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Теги: фильм ржев, великая отечественная война, российский фильм, антисоветский, фильм о войне



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