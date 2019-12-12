28 Сентября 2020
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фестиваль Самотлорские ночи (2019) | Фото: администрация Нижневартовска

Фестиваль "Самотлорские ночи", проходящий в Нижневартовске, получил Всероссийскую премию "События России"

Ежегодный фестиваль искусств, труда и спорта "Самотлорские ночи" признан победителем Всероссийской профессиональной премии "События России". Итоги подведены 5 декабря в Москве. Нижневартовск становится лучшим из лучших второй год подряд, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.
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Мероприятие проходило в рамках реализации федерального проекта "Гостеприимная Россия". В конкурсах приняли участие более 700 проектов из всех российских федеральных округов. В финал вышли 152 проекта из 40 регионов. Нижневартовск участвовал в самой многочисленной и серьезной номинации "Культура. Народные гуляния и праздники". В ней же свои проекты представили коллективы Владимирской, Ивановской, Московской областей, республики Башкортостан, Красноярского края и других.

В этом году 44-й фестиваль искусств, труда и спорта "Самотлорские ночи" проходил с 14 по 16 июня. На три дня город окунулся в атмосферу яркого и незабываемого события. На праздничных площадках Нижневартовска прошло около 100 культурных и спортивных мероприятий.

Всего в организации мероприятий были задействованы не меньше тысячи человек. Среди них – работники культуры, образования, спорта, жилищно-коммунального хозяйства, торговли, а также представители национальных, общественных объединений и СМИ – все работали над созданием праздничной атмосферы. Участие в фестивале приняли десятки тысяч вартовчан и гости из других регионов России и зарубежья.

В 2018 г. фестиваль также вошел в рейтинг самых популярных у туристов культурных событий и фестивалей в России в начале лета. Он был составлен аналитическим агентством "ТурСтат" по результатам анализа уникальности и посещаемости июньских событий.

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Фестиваль "Самотлорские ночи", проходящий в Нижневартовске, получил Всероссийскую премию "События России"

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Теги: Самотлорские ночи, События России, конкурс, победа



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