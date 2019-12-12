Новый "Челябинский метеорит" может упасть на Землю через 24 года

Небесные тела, аналогичные "Челябинскому метеориту", входят в атмосферу Земли раз в 30 лет.

Об этом РИА Новости сообщил начальник информационно-аналитического центра обеспечения безопасности космической деятельности в околоземном космическом пространстве ЦНИИМаш Игорь Бакарас.

По словам ученого, наибольшую опасность представляют астероиды размером более 50 метров. Такие гиганты сталкиваются с Землей 1 раз в 300 лет, 15-метровые - раз в 30 лет. Последний пример такого явления - это падение Челябинского метеорита.

Взрыв метеорита "Челябинск" произошел утром 15 февраля 2013 года в небе над окрестностями Челябинска, яркая вспышка была видна с территории Курганской и Тюменской областей. В результате ударной волны в Челябинске было повреждено несколько зданий, обрушилась часть внешней стены цинкового завода, вылетела масса оконных стекол, в медучреждения с травмами (в основном порезами) обратились несколько десятков человек.

Бывший в то время губернатором Челябинской области Михаил Юревич обратился за финансовой помощью к федеральному центру, поддержка в размере более 1 млрд руб. была оперативно выделена. Позднее из озера Чебаркуль ученые и спасатели извлекли, как считается, основной кусок разлетевшегося в момент вхождения в земную атмосферу небесного тела. Метеорит ныне демонстрируется в областном краеведческом музее.