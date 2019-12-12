28 Сентября 2020
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МИ-28Н, Ночной охотник (2016) | Фото: sdelanounas.ru

На месте крушения военного Ми-28 нашли черные ящики

Специалисты нашли бортовые самописцы ударного вертолета Ми-28H, который потерпел крушение в Краснодарском крае.

По данным ТАСС, "черные ящики" целы.

Ми-28 мог зацепиться винтами о землю, сообщил источник агентства. По его словам, вертолет сильно пострадал, "он лежит на земле на винтах, носовая часть повреждена, крылья поотлетали".

Известно, что упавший Ми-28 проводил учебно-тренировочные полеты. Из-за тумана пилоту пришлось совершить вынужденную посадку на запасном аэродроме, однако вертолет разбился в двух километрах от полосы.

Погибли заместитель командира эскадрильи Руслан Кушниренко и подполковник Александр Склянкин, пишет Mash. Оба служили в 55-м отдельном вертолетном полку.

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На месте крушения военного Ми-28 нашли черные ящики

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Теги: ми-28, крушение



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