Стали известны имена пилотов, которые погибли при крушении Ми-28 в Краснодарском крае

При крушении вертолета Ми-28 в Краснодарском крае погибли заместитель командира эскадрильи Руслан Кушниренко и подполковник Александр Склянкин, пишет Mash.

Оба служили в 55-м отдельном вертолетном полку - вертолет разбился при попытке сесть на резервную площадку.

Обломки машины и тела пилотов обнаружили почти сразу.

Известно, что упавший Ми-28 проводил учебно-тренировочные полеты. Из-за тумана пилоту пришлось совершить вынужденную посадку на запасном аэродроме, однако вертолет разбился в двух километрах от полосы.