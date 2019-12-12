Археологи на Северном конгрессе попросили Комарову о грантах

На Северном конгрессе губернатора Югры Наталью Комарову попросили сделать археологию отдельным направлением грантовой поддержки, передает корреспондент Накануне.RU.

"Последние два года поддержку своим исследованиям археологи получают через гранты губернатора Югры. Я обращаюсь с просьбой от имени музейного научного общества округа к Наталье Комаровой, сделать археологию отдельным направлением вашей грантовой поддержки. С каждым годом все больше проектов в области сохранения изучения историко-культурного наследия Югры направлено на вовлечение молодежи в процесс формирования практических навыков археологических исследований. В экспедициях участвуют не только студенты вузов Югры и других регионов России, а также ученые из других стран", - отметил директор департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Артур Латыпов.

Он также рассказал, что в 2020 г. в Ханты-Мансийске пройдет открытие Всемирной шахматной олимпиады. К ее открытию Югра готовит уникальную археологическую выставку из истории шахмат, где можно будет увидеть шахматы из новгородского государственного объединенного музея-заповедника, Ямало-Ненецкого окружного музейно-выставочного комплекса имени Шемановского, Российского музея природы и человека и других.

Участниками Северного археологического конгресса, который состоялся в Ханты-Мансийске 11 декабря, стали около 200 археологов из 10 стран мира: Венгрии, Дании, Эстонии, Казахстана и других. Форум собрал историков, антропологов, палеонтологов, музейных работников, ведущих специалистов крупнейших научно-исследовательских институтов.