Киев частично исправил сфальсифицированный текст коммюнике "Нормандской четверки"

Будучи уличенным в фальсификации коммюнике "Нормандской четверки", офис президента Украины Владимира Зеленского частично исправил опубликованный текст. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Однако это сделано только в украиноязычной и русскоязычной версиях сайта. Англоязычная версия до сих пор содержит сфальсифицированный текст.

По словам Пушилина, это можно было бы списать на киевский бардак, но коммюнике согласовывалось именно на английском языке, с которого уже затем делались переводы.

"Пока на всех версиях официального сайта украинского президента не появится согласованный лидерами правильный текст, мы не будем выполнять решений саммита. Вначале украинская власть должна устранить все последствия своего мошенничества", - подчеркнул Пушилин.

Как сообщало Накануне.RU, суть фальсификации состоит в том, что в тексте написано: "Стороны договорились, что будут обсуждать все правовые аспекты особого статуса". В Киеве написали, что "будут обсуждать все правовые аспекты закона об особом статусе", сведя особый статус Донбасса к одному своему закону, хотя особый статус предусматривает целый комплекс законов, в том числе изменение конституции Украины.