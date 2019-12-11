СМИ: Дима Билан отказался петь на концерте звезд "Евровидения" из-за мелкого шрифта его имени на афише

Имя Димы Билана, только-только вырулившего из скандала с пьяным выступлением в Самаре, может оказаться в центре новой истории. На этот раз – заграничной.

Издание Super.Ru со ссылкой на сайт Oikotimes сообщает, что Билан отказался выступать на концерте звезд "Евровидения".

Концерт должен состояться в Амстердаме. Организаторы пригласили на него не только непосредственно победителей (Билан является единственным пока артистом из России, занявшим на "Евровидении" первое место), но и тех артистов, которые подобрались близко к победному месту или просто запомнились ярким выступлением. Например, пригласили и Сергея Лазарева, который выступал на "Евровидении" два раза и в максимуме занимал третье место.

Молва не раз приписывала острое чувство конкуренции Лазареву и Билану, которые "окучивают" схожую аудиторию. И вот повод посплетничать хейтерам. "Дима Билан расторгнул контракт и не будет присутствовать на концерте по двум причинам: потому что он не был единственным российским артистом на шоу и потому что его имя не было указано достаточно большим шрифтом на афише мероприятия", — цитирует представителей Билана Oikotimes.