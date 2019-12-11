"Необходимо развитие провинции". Стратегия пространственного развития РФ подверглась критике

Утвержденная премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым в феврале с.г. Стратегия пространственного развития России на период до 2025 года оторвана от потребностей людей на местах и ориентирована исключительно на точки роста - большие агломерации, зоны сырьевого развития или сельскохозяйственные зоны. А средние, малые города и сельские поселения игнорируются. Об этом говорится в докладе Общественной палаты (ОП) о состоянии гражданского общества.



В Стратегии предлагается разделить территорию России на 12 макрорегионов: Центральный, Центрально-Черноземный, Северо-Западный, Северный, Южный, Северо-Кавказский, Волго-Камский, Волго-Уральский, Уральско-Сибирский, Южно-Сибирский, Ангаро-Енисейский, Дальневосточный. Но сами регионы не согласны с предлагаемой им специализацией, отмечает ОП.

"Очевидно, что без широкого общественного обсуждения такие документы не должны приниматься", - говорится в докладе.

Необходимо создавать условия для жизни везде, а не только в мегаполисах или перспективных точках роста. Однако в ведомственных программах эти базовые факторы часто вообще не учитываются, подчеркивают в ОП.

"Развитие страны возможно только через развитие провинции", - убеждены в ОП.

Несмотря на это, угрожающий отток людей из села продолжается. В документе приводятся такие цифры. По данным переписи населения 2010 года, больше 10% деревень в России вообще не имеют постоянных жителей, а в большей части "живых" сельских населенных пунктов число жителей не превышает 50 человек, в том числе в 36 тыс. деревень живут менее десяти человек. То есть половина российских сел практически "мертвые". И за прошедшие годы положение только ухудшилось.

Отмечается, что люди бегут из сел по двум причинам - это отсутствие работы, с также неустроенность быта и деградация инфраструктуры.

"Только 35% деревень имеют центральный водопровод и 5% – канализацию. Примерно 20 тыс. сельских школ закрылось в России с 2001 года. Ухудшается ситуация с доступностью медицинских учреждений на селе, библиотек", - говорится в докладе.

Причины деградации села связаны во многом с тем, что власти вообще не принимают их во внимание, а те показатели развития сельских территорий, которые планируются, связываются с макроэкономическими показателями и развитием крупных агрохолдингов. В результате по макроэкономическим показателям регион может показывать рост, а село в нем продолжает вымирать. (Подобную технологию управления США подчиненными странами описал в своей книге "Исповедь экономического убийцы" Джон Перкинс. Впрочем, ОП не упоминает эту книгу и не обвиняет российские власти в злонамеренности. Но результаты такого "пространственного развития" могут оказаться подобными).

В Стратегии полностью отсутствуют цели, которые могли бы способствовать закреплению людей в сельской местности, в том числе не упоминается о таких простых и понятных вещах, как вода, электричество, газ, канализация, дороги, общественный транспорт, социальных объекты (школа, детский сад, поликлиника), досуговые учреждения. В то время как 37% сел имеют проблемы с канализацией, 32% не имеют газоснабжения, 28% - водоснабжения, 29% испытывают проблемы с вывозом мусора, а 11% - с электроснабжением. Также 49% сел не имеют центров дополнительного образования детей, 48% - спортплощадок, 40% - интернета.

Для развития села необходимо включать его в нацпроекты, убеждена ОП.

"Сегодня важно сформулировать механизмы поддержки таких проектов на территории всей страны. Общественная палата Российской Федерации предлагает разработать государственную программу поддержки предприятий в малых городах и на селе. В каждом из двенадцати национальных проектов с этой целью следует обозначить специальные показатели, а также готовить приоритетный национальный проект поддержки конкурентоспособности малых территорий", - подчеркивается в документе.

Как сообщало Накануне.RU, Стратегию пространственного развития России раскритиковал на недавней конференции в ОП, посвященной антидемографическим явлениям, представитель Всемирного русского народного собора Евгений Марков. Он отметил, что продвигаемая в Стратегии сверхурбанизация бьет по демографии и многодетности.