Общественная палата считает, что граждане закономерно не доверяют властям

Общество не чувствует достаточного участия в принятии решений, влияющих на жизнь страны. Из-за этого у граждан формируется недоверие к власти. Об этом говорится в докладе Общественной палаты (ОП) РФ о состоянии гражданского общества.

В документе говорится о том, что Россия находится на третьем месте среди 82 стран мира по региональному неравенству, а также входит в тройку лидеров по неравенству регионов внутри страны среди государств Европы и Центральной Азии. По данным Всемирного банка, более половины россиян не имеют никаких накоплений. Это создает напряженность в обществе.

В ОП считают, что основой общественной консолидации должна быть триада "родина, свобода, справедливость". Но без привлечения общества и просто людей на местах невозможно коренным образом улучшить жизнь в стране. Позиция же, что люди недостаточно компетентны для участия в обсуждении и контроле управленческих решений, а элита знает и без них, глубоко порочна.

"Можно сколько угодно объяснять, что были использованы "инновационные" и "прорывные" технологии, но если люди говорят, что стало хуже, пренебрегать этим мнением нельзя, - отмечают в ОП.

Так, например, после того как порт Находка получил статус свободного порта, он быстро перепрофилировался в хаб по перевозке угля. Это повлекло за собой закрытие традиционных производств, разрушение существовавших технологических цепочек, экологические проблемы – вплоть до фактической гибели главной местной достопримечательности – песчаного пляжа. За этим последовал миграционный отток населения, потому что люди лишились работы и традиционной среды обитания.

Плохим примером недоверия между обществом и властью стало проведение пенсионной реформы, "которая готовилась традиционно бюрократически и была предъявлена населению как свершившийся факт".

"Неудивительно, что люди отреагировали негативно: судя по социологическим опросам, граждане не верят в увеличение пенсий после реформы и видят смысл всех изменений в том, что государство хочет заставить пожилых людей дольше работать и отобрать их заслуженные пенсии", - подчеркивается в докладе.

Доверие формируется через участие граждан в принятии решений, которые определяют их жизнь и жизнь их детей. А с этим существуют серьезные проблемы.

"Зависимые от местных властей "карманные" институты-посредники не в состоянии обеспечить полноправного диалога и поиска компромисса, а это ведет к недовольству и новому конфликту", - говорится в документе.

Поэтому ОП РФ и общественные палаты в регионах должны этому способствовать, но они часто информационно неактивны. Только 21% опрошенных полагают, что палату в их регионе знают хорошо. В связи с этим один из приоритетных проектов ОП - форумы "Сообщество" - призван вынести актуальную повестку дня на широкое обсуждение.