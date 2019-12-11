В Зауралье иностранцы, перешедшие госграницу, пытались скрыться на такси

В Курганской области пограничники задержали нелегальных мигрантов - их на такси вглубь региона вез местный житель.

Задержали злоумышленников 8 декабря - при проверке документов они оказались жителями Средней Азии. Троим въезд в Россию был запрещен, у четвертого вообще не было действительных документов.

Мигранты пришли из Казахстана в обход установленных пунктов пропуска на территорию Половинского района, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

После пересечения границы злоумышленники пытались как можно быстрее уехать вглубь Зауралья на такси, машиной управлял местный житель. Легковой автомобиль остановили на автодороге.

Сейчас нарушители задержаны.