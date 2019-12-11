В МОК вступились за "чистых" спортсменов из России

Комитет спортсменов Международного олимпийского комитета призвал защитить права "чистых" российских спортсменов.

"Верим, что права чистых спортсменов, которые были непричастны к этому, должны быть защищены. У них должно быть право продолжить свою спортивную карьеру при тщательной их проверке", — говорится в обращении организации, сообщает Lenta.ru.

Как ранее сообщил президент России Владимир Путин, коллективный характер наказания в отношении России говорит о политической подоплеке решения Всемирного антидопингового агентства (WADA), заявил глава государства.

Напомним, 9 декабря исполком WADA лишил Россию права участвовать в крупных международных турнирах на ближайшие четыре года.

Исполнительный комитет организации в Лозанне единогласно поддержал санкции против России, предложенные комитетом по соответствию. Все рекомендации были приняты - WADA лишил Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия.

Санкции предусматривают запрет на четыре года для российских спортсменов выступать под российским флагом на Олимпийских играх и чемпионатах мира. Помимо этого, представители РФ не могут состоять в руководстве спортивных федераций и организаций.