Российские боксеры отказались ехать на Олимпиаду в Токио без национального флага

Боксеры российской сборной отказались ехать на Олимпиаду в Токио без национального флага.

Как заявил РИА Новости генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев, спортсмены просят через суды добиться права выступать под флагом.

В Федерации планируют дождаться действий Олимпийского комитета России (ОКР) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА), после чего проанализировать возможность самостоятельного оспаривания решения Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Напомним, 9 декабря исполком WADA лишил Россию права участвовать в крупных международных турнирах на ближайшие четыре года. Санкции предусматривают запрет для российских спортсменов выступать под российским флагом на Олимпийских играх и чемпионатах мира.

Комитет спортсменов Международного олимпийского комитета призвал защитить права "чистых" российских спортсменов. В организации заявили, что у них должно быть право продолжить свою спортивную карьеру при тщательной проверке.