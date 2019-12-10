Силовики завершили расследование уголовного дела об убийстве следователя СКР Владислава Капустина

Сотрудники Главного Следственного управления СКР завершили расследование уголовного дела об убийстве полковника Владислава Капустина, сообщили Накануне.RU в СКР.

С обвиняемым в убийстве мужчиной провели различные экспертизы, которые доказали, что злоумышленник является невменяемым человеком.

"Мужчина, совершивший нападение на Капустина, страдает хроническим психическим расстройством, исключающим его вменяемость", - отметили в СКР.

Сейчас уголовное дело с постановлением о применении ему меры медицинского характера направлено в Генпрокуратуру РФ.

Напомним, днем 1 октября 2019 года у проходной здания СКР в Москве петербуржец напал на Капустина, ударив его ножом в спину, в результате силовик скончался.