26 Сентября 2020
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Владимир Путин, Владимир Зеленский, Ангела Меркель, Эммануэль Макрон (2019) | Фото: kremlin.ru

"Нормандская" встреча в Париже. Путин: "А у нас в квартире газ", Зеленский: "Пока ничья"

Лидеры России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский подвели первые итоги встречи в "нормандском" формате, которые завершились в Париже, пишет РИА "Новости".

Как ранее отметил российский лидер, он остался доволен проведенной встречей. Путин сказал о переговорном процессе словами детского писателя Сергея Михалкова: "А у нас в квартире газ. А у вас? И у вас есть, и будет" - отметил он, имея ввиду поставки российского газа на Украину.

Путин добавил, что стоимость "голубого топлива" может стать более дешевой для Киева, если стороны договорятся о честной совместной работе.

Зеленский же по итогам встречи рассказал журналистам, что в ходе переговоров приходилось идти на некоторые уступки.

"Я не знаю, кто кого, сейчас правильно быть дипломатом, пока мы только начали говорить. Давайте пока скажем - ничья", - отметил украинский президент.

Напомним, встреча лидеров "Нормандской четверки" состоялась в Париже. Зеленский добивался ее с момента вступления в мае в должность президента. В Кремле заявили, что не исключают и двусторонней встречи президентов России и Украины, но формат встречи станет известен позже.

Владимир Путин, Владимир Зеленский, Ангела Меркель, Эммануэль Макрон(2019)|Фото: kremlin.ru

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"Нормандская" встреча в Париже. Путин: "А у нас в квартире газ", Зеленский: "Пока ничья"

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Теги: Владимир Путин, Владимир Зеленский, Париж, нормандская четверка, газ, переговоры



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