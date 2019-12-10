"Нормандская" встреча в Париже. Путин: "А у нас в квартире газ", Зеленский: "Пока ничья"

Лидеры России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский подвели первые итоги встречи в "нормандском" формате, которые завершились в Париже, пишет РИА "Новости".

Как ранее отметил российский лидер, он остался доволен проведенной встречей. Путин сказал о переговорном процессе словами детского писателя Сергея Михалкова: "А у нас в квартире газ. А у вас? И у вас есть, и будет" - отметил он, имея ввиду поставки российского газа на Украину.

Путин добавил, что стоимость "голубого топлива" может стать более дешевой для Киева, если стороны договорятся о честной совместной работе.

Зеленский же по итогам встречи рассказал журналистам, что в ходе переговоров приходилось идти на некоторые уступки.

"Я не знаю, кто кого, сейчас правильно быть дипломатом, пока мы только начали говорить. Давайте пока скажем - ничья", - отметил украинский президент.

Напомним, встреча лидеров "Нормандской четверки" состоялась в Париже. Зеленский добивался ее с момента вступления в мае в должность президента. В Кремле заявили, что не исключают и двусторонней встречи президентов России и Украины, но формат встречи станет известен позже.