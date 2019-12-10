26 Сентября 2020
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Экономика В России
птицефабрика Рефтинская (2012) | Фото: Накануне.RU

Государство неэффективно поддерживает АПК - Счетная палата

Система господдержки сельскохозяйственных организаций недостаточно эффективна. Об этом заявила Счетная палата по итогам проверки использования средств на развитие АПК в Южном федеральном округе.
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Счетная палата выявила, что в Ростовской области в 2017-2018 гг. 60-100% государственной помощи получали всего лишь от одной до трех организаций. То есть почти все госсубсидии концентрируются у небольшого числа получателей.

При этом по итогам прошлого года ряд крупнейших организаций-получателей субсидий либо не завершили инвестпроекты, либо не вышли на безубыточный уровень деятельности. А в отношении одного из предприятий области, получившего от государства около 400 млн рублей, вообще начата процедура банкротства. В то же время в объемах птицеводческой продукции региона доля этой организации составила более 40%. Это ставит вопрос, куда уходят государственные деньги.

Проверка выявила финансовые нарушения при использовании средств поддержки на общую сумму 447 млн рублей. Из них 380 млн – это нарушения Минсельхоза РФ.

Также проверка выявила факты причинения ущерба экономическим интересам государства на сумму 47 млн рублей за счет различных махинаций. По данным фактам Счетная палата направила обращение в Генеральную прокуратуру.

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Государство неэффективно поддерживает АПК - Счетная палата

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Теги: счетная палата, сельское хозяйство, АПК



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