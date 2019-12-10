Родившиеся в День святой Екатерины малыши получили подарки от фонда небесной покровительницы города

Фонд святой Екатерины вручил всем родившимся в день небесной покровительницы Екатеринбурга горожанам подарки – наборы специальной посуды для детей, передает корреспондент Накануне.RU. Всего, как сообщили Накануне.RU в фонде, в этот день на свет появилось 56 малышей.

Подарки вручали 9 и 10 декабря во время выписки во всех роддомах Екатеринбурга.

«Я безмерно счастлива, что в нашей семье появился третий малыш, и большое спасибо за подарки», – сказала одна из счастливых мам в роддоме «УГМК-Здоровье».

Заместитель директора Фонда святой Екатерины Татьяна Прусевич отметила: «Рождение ребенка всегда очень трогательный момент для любой семьи, ведь дети – это наше будущее, наши надежды и чаяния. Я желаю всем детишкам крепкого здоровья и счастливой жизни. Все они под защитой и покровительством святой Екатерины, а то, что они родились в день нашей небесной заступницы, – это еще один повод для радости».

В областном перинатальном центре ОДКБ № 1 в День святой Екатерины на свет появилось сразу 11 малышей.

Заместитель главного врача по акушерству и гинекологии ОДКБ Алена Каюмова отметила: «Мы работаем с Фондом святой Екатерины c момента его основания, и за это время фонд подарил хирургическое оборудование, многофункциональные кровати и многое другое. Фонд проводит замечательные благотворительные акции, и мы очень благодарны за это сотрудничество».

«Такая акция, как сегодня, проходит впервые, но я надеюсь, станет традиционной. То, что ребеночек родился в святой праздник, дает легкость всей семье», – подчеркнула Алена Каюмова.

«Мы приехали сюда из Миасса. А вообще, мы родом из Москвы, где и родились двое наших старших детей. Так что нам есть с чем сравнивать… И это сравнение в пользу Екатеринбурга. Большое спасибо за подарки. Прекрасно, что есть такие традиции», – рассказывает семейная пара из Челябинской области.

«Узнали, что 7-е число – знаменательный и небесный день. Помимо святой Екатерины, мы тоже будем заботиться и оберегать малыша. За подарок огромное спасибо», – поблагодарила одна из молодых мам.

Кстати, родители одной из малышек, появившейся на свет 7 декабря, решили назвать дочь Екатериной.

Вручение подарков родившимся в день святой покровительницы Екатеринбурга станет традиционным, заверили в фонде. Фонд святой Екатерины, созданный к 300-летию Екатеринбурга, объединяет людей, которым небезразлична судьба Екатеринбурга, и продолжает традиции российского меценатства. Задачи фонда - поддержка значимых проектов в области культуры, благотворительности, просвещения и патриотического воспитания.