Глава СПЧ: России необходима прогрессивная шкала, но государство не может заставить богатых платить

Недавно назначенный глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев заявил, что в XXI веке социальное государство невозможно без прогрессивной шкалы налогообложения. Об этом он сказал на международной конференции "От неравенства к справедливости: мировой опыт и решения для России", которая проходит в Общественной палате.

На самом деле в России сейчас существует даже не плоская, а "регрессивная шкала", отметил Фадеев, поскольку самые богатые на платят и 13%.

"Их налоги не соответствуют доходам, которые они показывают. Эти граждане не доплачивают 500 млрд руб. Это позор", - подчеркнул глава СПЧ.

С моральной точки зрения, такая ситуация недопустима. Однако в настоящий момент он выступает против того, чтобы вводить прогрессивную шкалу, так как "государство пока не сможет взять эти налоги с богатых людей и пострадает средний класс". А брать эти деньги с обычных людей нельзя, считает Фадеев.

Говоря о неравенстве, он отметил, что в последние десятилетия в развитых странах произошла деиндустриализация. В ее основе лежала "порочная идея", что капитал и производство должны перемещаться туда, где им удобнее работать. В России же эта идея носила гротескный характер: мол, мы продадим нефть, а все остальное купим. Однако те страны, в которые переместилось производство, богаче не стали, а вот развитые деградируют.

В развитых странах разрушаются сложные социальные цепочки, поскольку неолиберальная революция конца ХХ века взяла курс на отказ от социального государства, указал Фадеев.

Он заявил, что социальное государство стало "ярчайшим достижением ХХ века" и стало беспрецедентным для мировой истории, а теперь от него хотят отказаться.

Почему тогда удался этот успех? - задался этим вопросом глава СПЧ. Он назвал несколько основных причин. Первая - это "результат борьбы беднейших слоев населения за свои права, борьба рабочего класса за свои права". И капитал вынужден был отвечать на это повышением жизненных стандартов.

Вторая причина - пример СССР. Образ нашей страны был отчасти идеализирован, но реальные достижения СССР - система образования, здравоохранения - стали вдохновляющим примером для всего мира. Западные страны не могли не отвечать на этот пример, создавая и у себя социальное государство, отметил Фадеев.

Также он считает, что помогли мировые войны, в результате которых элиты задумались, как обустроить мир. И немалую роль сыграл технический прогресс, который "работал на людей" и повышал их качество жизни. Появлялись все новые изобретения, которые действительно облегчали жизнь.

"А сейчас как гаджеты повышают уровень жизни людей?" - спросил глава СПЧ.

Он отметил, что если в ХХ веке технический прогресс был направлен на жилье, транспорт, медицину, образование, то сейчас гаджеты - это игрушки по сравнению с решением социальных проблем. Они только развлекают человека, но не улучшают его жизнь.

Кроме того, проблемой становится сама парадигма потреблять все больше и покупать все чаще. Но товары от этого становятся только хуже, поскольку делаются некачественно и не на долгий срок. В то же время их производство потребляет большие ресурсы, и это слишком расточительно. Сегодня человечество стоит перед экологическим вызовом и проблемой истощения ресурсов. Это вынуждает изменить "сущность хозяйственной системы, заточенной на прибыль". Товары нужно делать более качественные и долговечные, чтобы беречь ресурсы. Но для этого необходимо менять саму идеологию потребительства, подчеркнул Фадеев. Этот вопрос нужно ставить в повестку дня.

Ранее он неоднократно указывал на социальное расслоение как на проблему России, ограничивающую ее развитие.

Напомним, Фадеев возглавлял Общественную палату в 2017-2019 гг. Вчера он получил медаль Общественной палаты "За заслуги перед обществом" за многолетнюю плодотворную общественно значимую деятельность и большой личный вклад в становление и развитие гражданского общества в РФ.