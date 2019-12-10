26 Сентября 2020
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Общество Челябинская область
пожар, горящее поле, пожарная машина (2018) | Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области

АнтиСмог: Ликвидация эндогенных пожаров на озере Курочкино была проведена с нарушениями

Ликвидация эндогенных пожаров на хвостохранилище выработанных угольных шахт, расположенных на озере Курочкино, была проведена с нарушениями. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель руководителя региональной экологической общественной организации "АнтиСмог" Евгений Маленкин, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, в феврале 2019 года в Копейске был веден режим чрезвычайной ситуации. Основанием для введения режима ЧС стали жалобы жителей поселка Старокамышинск на смог и запах гари. В мэрии приняли решение, что тушение очагов пожара будет происходить путем укрытия не сгораемым грунтом с последующей герметизацией участков слоем глины. По решению губернатора Бориса Дубровского на тушение эндогенных пожаров Копейскому городскому округу были выделены средства из областного бюджета. 1 марта режим ЧС был отменен.

"Когда мы туда приехали год назад, там на вытянутую руку не было ничего видно, все было в смоге. Нам удалось добиться введения режима ЧС на территории Копейска. В рамках этого режима губернатором была выделена сумма для рекультивации в размере 10 млн руб. Однако администрация Копейска заверяет нас, что эти деньги до них не дошли каким-то образом. И всего у них было потрачено на рекультивацию 3 млн руб. По нашему мнению, ликвидация была проведена с нарушениями. Тот глиняный замок, который должен быть сделан, он сделан не из глины, а из суглинка. Путем термического воздействия образовались трещины, доступ кислорода, горение продолжилось", - рассказал Маленков.

По его словам, проблема в настоящий момент остается нерешенной.

Добавим, что в ноябре новый губернатор Алексей Текслер поручил областному правительству разработать план мероприятий по рекультивации отработанных угольных месторождений в Копейском городском округе. К решению вопроса подключили Министерство энергетики РФ.

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АнтиСмог: Ликвидация эндогенных пожаров на озере Курочкино была проведена с нарушениями

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Теги: Курочкино, эндогенные пожары, экология, АнтиСмог, нарушения,



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