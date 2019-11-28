Алексей Текслер поручил разработать план по рекультивации отработанных угольных шахт в Копейске

Губернатор Алексей Текслер поручил областному правительству разработать план мероприятий по рекультивации отработанных угольных месторождений в Копейском городском округе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Руководитель области напомнил, что эта проблема имеет давнюю историю – в двухтысячных годах компания "Челябинскуголь" обанкротилась, шахты не были технически ликвидированы и с годами начали затапливаться. Это приводит к подтоплению частных домовладений и постоянным эндогенным пожарам.

"Отсутствие комплексного изучения проблемы и, как следствие, детальной оценки текущей ситуации и перспектив ее развития привело к тому, что сегодня нет научно обоснованной оценки рисков текущего положения дел. Мы знаем при этом локальные риски, боремся с ними", – подчеркнул Алексей Текслер.

По поручению губернатора началась откачка воды на бывшей шахте "Красная горнячка". Однако решить проблему без федеральной поддержки регион не может. Алексей Текслер уже подключил к решению вопроса Министерство энергетики Российской Федерации.

"Масштаб проблемы не позволяет сегодня решить ее усилиями исключительно субъекта Федерации. Нужна федеральная поддержка на всех этапах, начиная с научно обоснованной оценки рисков и заканчивая комплексом технических мероприятий. Мы должны совместно с Министерством энергетики Российской Федерации понять пути решения проблемы, найти механизмы и алгоритмы совместных действий", - отметил он.

Будет организована совместная рабочая группа, куда войдут представители регионального правительства, Минэнерго РФ и экспертного сообщества. Группа должна выработать конкретные решения по рекультивации бывших шахт Челябинского угольного бассейна с привлечением федеральных программ и инвесторов.