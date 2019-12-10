26 Сентября 2020
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обыск мэрия (2009) | Фото: ГУВД по Свердловской области

Хищение 17 миллионов при ремонте дорог: в мэрии Владивостока прошли обыски

В мэрии Владивостока прошли обыски по делу о хищении 17 млн рублей при ремонте дорог по проекту "Безопасные и качественные дороги".

По данным ТАСС, правоохранительные органы выявили мошенническую схему и систему откатов чиновников городской администрации.

Сообщается, что чиновники принимали отремонтированные дороги, которые не соответствовали нормам.

В самой мэрии заявляют, что городские власти являются потерпевшими в этом деле. В пресс-службе сообщили, что выявлены факты подлога документов юридическим лицом, которое являлось исполнителем контракта по ремонту дорог в 2018 году.

В конце апреля силовики приходили в мэрию Якутска, обыски прошли в управлении физической культуры и спорта. По данным местных СМИ, мероприятия проводили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции республиканского МВД.

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Хищение 17 миллионов при ремонте дорог: в мэрии Владивостока прошли обыски

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Теги: мэрия владивостока, обыски



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